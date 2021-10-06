Российский сенатор умер от коронавируса

Член Совета Федерации от Адыгеи Олег Селезнев умер от коронавируса, рассказал глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко.

"К сожалению, это так, Олег Викторович скончался", - приводит его слова РИА Новости.

Председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко выразила соболезнования семье и близким скончавшегося сенатора, подчеркнув, что он был ответственным и принципиальным политиком, который посвятил свою жизнь служению Родине, "внеся значимый вклад в обеспечение национальной безопасности, укрепление законности и правопорядка в стране, совершенствование законодательства".