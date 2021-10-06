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Российский сенатор умер от коронавируса

Российский сенатор умер от коронавируса

Член Совета Федерации от Адыгеи Олег Селезнев умер от коронавируса, рассказал глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко.

"К сожалению, это так, Олег Викторович скончался", - приводит его слова РИА Новости.

Председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко выразила соболезнования семье и близким скончавшегося сенатора, подчеркнув, что он был ответственным и принципиальным политиком, который посвятил свою жизнь служению Родине, "внеся значимый вклад в обеспечение национальной безопасности, укрепление законности и правопорядка в стране, совершенствование законодательства".

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