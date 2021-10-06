Иран и ЕАЭС договариваются о постоянном соглашении о зоне свободной торговли

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном, что Исламская Республика и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) приступили к согласованию постоянного соглашения о зоне свободной торговли.

"Иран уже длительное время является участником временного соглашения касательно либерализации взаимной торговли, а сейчас мы приступили уже к согласованию полноценного постоянного соглашения о зоне свободной торговли между Ираном и ЕАЭС. Очевидны выгоды от этого процесса для всех его участников", - цитирует главу российского внешнеполитического ведомства ТАСС.

Лавров также отметил, что РФ позитивно оценивает взаимодействие Ирана со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и ЕАЭС. Так, РФ приветствовала решение Совета глав государств ШОС, заседание которого состоялось в сентябре в Душанбе, начать процедуры вступления Ирана в организацию в качестве ее полноправного участника.

Министр подчеркнул, что Иран уже может принимать участие в деятельности ШОС, в том числе в формате контактной группы по Афганистану.