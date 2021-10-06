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Ереван прокомментировал полеты AZAL в Нахчыван через Армению

Ереван прокомментировал полеты AZAL в Нахчыван через Армению

Комитет гражданской авиации Армении прокомментировал выполнение авиакомпанией "Азербайджанские авиалинии" 6 октября рейса по маршруту Баку-Нахчыван через воздушное пространство РА. Такое сообщение опубликовано в Facebook КГА.

В ведомстве напомнили, что ограничений на полеты гражданских самолетов в воздушном пространстве Армении и Азербайджана не существовало, кроме периода Отечественной войны Азербайджана.

"Полеты по указанному маршруту выполнялись непрерывно до 8 ноября 2014 года, после чего азербайджанская сторона по собственной инициативе прекратила использование воздушного пространства Армении", - цитирует сообщение Комитета Sputnik Армения.

В ведомстве уточнили, что на протяжении всего этого времени из ереванского международного аэропорта "Звартноц" совершаются рейсы в другие страны и обратно в Армению через воздушное пространство Азербайджана.

В КГА обратили внимание, что разрешение от властей государств на выполнение гражданскими самолетами транзитных полетов, согласно действующим правилам, не требуется, направление авиаперелета выбирают эксплуатанты воздушных судов.

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