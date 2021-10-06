Махачкалинцев предупредили о повышении уровня воды на дорогах

МЧС Дагестана продолжает работу в усиленном режиме из-за продолжительных осадков в регионе, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в Махачкале затоплено несколько улиц, спасатели помогают гражданам перейти труднодоступный участок дороги, проводится откачка вод, извлекают машины из воды.

"На все поступающие обращения граждан оперативно реагирует группа МЧС Дагестана, спасателями оказывается помощь населению", – приводит пресс-служба слова первого замначальника Главного управления МЧС России по Дагестану Олега Колпикова.

Стоит добавить, что информации о пострадавших нет.