Газ в Европе рухнул до $1200 за тысячу кубометров

Стоимость газа в Европе опустилась до $1,2 тыс за 1 тыс кубов после рекордного скачка, свидетельствуют данные ICE Futures.

Отмечается, что цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах резко выросла и четырежды обновляла рекорд, достигнут отметки в $1937. Однако к 14:35 по московскому времени стоимость резко упала до $1325, к 16:43 – до $1197,64.

По состоянию на 17:05 по московскому времени фьючерсы торговались на уровне $1277,4.