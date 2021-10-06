Саакашвили потребовал проверить его на наркотики в прямом эфире

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, задержанный несколько дней назад в Тбилиси, подал официальную просьбу о тестировании на наркотики, рассказал его адвокат Ника Гварамия.

Ранее сегодня премьер-министр Ираклий Гарибашвили назвал экс-главу государства наркозависимым, пояснив, что его психологическое и психическое состояние после заключения резко изменилось.

"Михаил Саакашвили уже обратился к главе медицинской службы департамента по исполнению наказаний Тамте Демуришвили в связи с тестами. До этого он изъявил желание, чтобы все это происходило перед телекамерами", - цитирует Гварамия Sputnik Грузия.