Представители партий Азербайджана и Армении встретились в Вене (ФОТО)
Встреча членов политических партий Азербайджана и Армении прошла в Вене. Соответствующее сообщение написал на своей странице в Twitter депутат, руководитель организации "Возвращение в Карабах" Турал Гянджалиев.
По его словам, мероприятие было организовано австрийским аналитическим центром и государственными учреждениями страны.
Напомним, ранее в Тбилиси при поддержке Евросоюза состоялась встреча представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении.
Вестник Кавказа
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