Представители партий Азербайджана и Армении встретились в Вене (ФОТО)

Встреча членов политических партий Азербайджана и Армении прошла в Вене. Соответствующее сообщение написал на своей странице в Twitter депутат, руководитель организации "Возвращение в Карабах" Турал Гянджалиев.

По его словам, мероприятие было организовано австрийским аналитическим центром и государственными учреждениями страны.

Напомним, ранее в Тбилиси при поддержке Евросоюза состоялась встреча представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении.