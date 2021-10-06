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Представители партий Азербайджана и Армении встретились в Вене (ФОТО)

Представители партий Азербайджана и Армении встретились в Вене (ФОТО)

Встреча членов политических партий Азербайджана и Армении прошла в Вене. Соответствующее сообщение написал на своей странице в Twitter депутат, руководитель организации "Возвращение в Карабах" Турал Гянджалиев.

По его словам, мероприятие было организовано австрийским аналитическим центром и государственными учреждениями страны.

Напомним, ранее в Тбилиси при поддержке Евросоюза состоялась встреча представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении.

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Вестник Кавказа

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