Синоптики рассказали, какая температура ожидается в России зимой

Зимой температурный фон в большинстве регионов европейской части России будет в пределах нормы или чуть выше. Об этом на пресс-конференции в Москве сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, это наиболее вероятный сценарий, однако он будет постоянно корректироваться.

Метеоролог подчеркнул, что долгосрочные прогнозу на зиму составлять сложно, в том числе и по осадкам.

Напомним, ранее в центре погоды "Фобос" сообщили, что зимой 2021-2022 годов осадков в России ожидается больше обычного. Согласно прогнозу синоптиков, в Москве высота сугробов может оказаться выше нормы почти на четверть. В низовьях Волги, Приколымье и на юге Сибири высота снега может превысить норму в 1,5-2 раза. Самые значительные аномалии будут наблюдаться в Южной России, в верховьях Оби, Енисея, Прибайкалье, а также на севере Дальнего Востока.