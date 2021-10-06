В Гунибе обрушилась часть крепостной стены (ВИДЕО)

Руководство Гунибского района подсчитывает ущерб, нанесенный в результате обрушения крепостной стены XIX века, сообщает пресс-служба администрации района.

"В эти дни обильно идут дожди. Это стало причиной обрушения части крепостной стены XIX века. Эта стена ведет от Шамилевских ворот к Верхнему Гунибу. Стена включена в культурное наследие Дагестана", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в результате обрушения никто не пострадал.

Стоит добавить, что крепость была построена во второй половине XIX века, ее протяженность составляет три километра.