В Гунибе обрушилась часть крепостной стены (ВИДЕО)
Руководство Гунибского района подсчитывает ущерб, нанесенный в результате обрушения крепостной стены XIX века, сообщает пресс-служба администрации района.
"В эти дни обильно идут дожди. Это стало причиной обрушения части крепостной стены XIX века. Эта стена ведет от Шамилевских ворот к Верхнему Гунибу. Стена включена в культурное наследие Дагестана", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в результате обрушения никто не пострадал.
Стоит добавить, что крепость была построена во второй половине XIX века, ее протяженность составляет три километра.
Вестник Кавказа
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