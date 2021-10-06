Игрок сборной Украины по футболу обратился к Хабибу Нурмагомедову (ФОТО)

Полузащитник английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Александр Зинченко разместил на своей странице в социальной сети Instagram обращение к бывшему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабибу Нурмагомедову.

Спортсмены встретились на матче 7-го тура Английской Премьер-лиги (АПЛ) между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити" (2:2), состоявшемся в минувшее воскресенье.

"И все еще номер один в UFC, легенда. Было очень приятно смотреть игру и общаться с тобой, Хабиб Нурмагомедов", - заявил Зинченко.

Напомним, 24 октября 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. После боя Хабиб объявил, что завершает карьеру бойца. На профессиональном уровне он одержал 29 побед в 29 поединках. В конце марта президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Хабиб Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру.