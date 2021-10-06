Сильный ветер сгоняет воду из Дона

Власти донского региона объявили красный уровень погодной опасности из-за резкого падения уровня воды в реке Дон, которое вызвал сильный ветер, бушующий в области, - сообщает 1rnd.

На сегодняшний день Ростовская область – единственный в России регион в "красной зоне", и виной этому - сильный ветровой сгон воды. Как полагают синоптики, катаклизм продолжится до конца четверга, при этом падение может достичь опасных отметок, - передает "АиФ-Ростов".

Специалисты также не исключают возможность возникновения крупных разрушений и катастроф в связи с этим.