Папа Франциск рассказал о стыде за преступления священников во Франции

Папа Римский Франциск выразил глубокое огорчение в связи со случаями сексуального насилия над несовершеннолетними во Франции. По словам понтифика – это повод для собственного стыда. Таким образом он прокомментировал представленный накануне доклад, согласно которому более 200 тыс несовершеннолетних стали жертвами преступлений на сексуальной почве, совершенных представителями католической церкви во Франции с 1950 по 2020 год.

"Вчера конференция французских епископов получила доклад независимой комиссии. С 1950 года жертвами сексуального насилия стало внушительное число несовершеннолетних. Я хочу выразить всем жертвам мою искреннюю боль и сопереживание. Это и мой стыд, наш стыд, мой стыд за слишком долгое бездействие церкви", - сказал он в ходе коллективной аудиенции.

Стало известно, что согласно отчету Независимой комиссии по расследованию сексуальных преступлений в лоне церкви (Ciase), начиная с 1950 года насчитывается 216 тыс несовершеннолетних, подвергшихся преступлениям на сексуальной почве со стороны католических священнослужителей или религиозных деятелей.