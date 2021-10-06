Путин: Россия может достичь рекордного объема поставок энергоносителей в Европу

Президент России Владимир Путин заявил на совещании по вопросам развития энергетики, что по итогам 2021 года РФ может достичь рекордных показателей поставок энергоносителей в Европу.

Глава государства рассказал, что перед совещанием ознакомился со справкой "Газпрома". "2020 - пандемийный: сокращение производства в Европе. [Объем поставок из РФ составил] 179,35 млрд куб м 2021 год - год восстановления экономики. За первые 9 месяцев этого года плюсом к прошлому году 18,8 млрд куб м. Это плюс 15% к такому же периоду прошлого года. И если такой темп сохранится, мы можем выйти и на еще один рекордный показатель поставок в Европу наших энергоносителей, и в том числе газа", - поведал Путин.

Он напомнил, что предыдущий рекорд по поставкам энергоносителей в страны дальнего зарубежья был установлен в 2018 году. "Прежде всего речь идет о Европе, конечно, потому что поставки в азиатский регион пока чрезвычайно малы и не оказывают никакого существенного влияния на эти цифры", - цитирует президента ТАСС.