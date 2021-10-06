"Евросоюз готов делиться с Азербайджаном опытом делимитации и демаркации границ"

Избранный глава представительства Европейского Союза в Азербайджане Петр Михалко сообщил о том, что Евросоюз готов поделиться опытом в таких областях, как делимитация и демаркация границ.

Так, по его словам, страны-участницы ЕС заинтересованы в стабильном, безопасном и процветающем Южном Кавказе в рамках программы "Восточное партнерство". "Мы с нетерпением ждем активного участия и вклада Азербайджана в процесс подготовки к намеченному саммиту Восточного партнерства", - сказал он, вручая верительные грамоты президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Также он сообщил о том, что ЕС в дополнение к Минской группы ОБСЕ также готов взять на себя роль в процессе повышения доверия и построения мира. "В случае заинтересованности сторон, мы предлагаем воспользоваться возможностями проекта и поделиться опытом в таких областях, как делимитация и демаркация границ", - акцентировал внимание он.