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Сотрудники спецслужб задержали в Дагестане "каспийсокго минера"

Сотрудники спецслужб задержали в Дагестане &quot;каспийсокго минера&quot;

Сотрудникам ФСБ и МВД в Дагестане удалось задержать местного жителя, подозреваемого в "минировании" торговых центров в Каспийске, - сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по республике.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранителями установлен подозреваемый, который отправлял ложные сообщения о готовящихся терактах. Им оказался 27-летний житель Каспийска, который сознался в содеянном", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", 24 сентября текущего года в отдел полиции в Каспийске поступило сообщение о том, что в двух местных торговых центрах заложены взрывные устройства. Полицейские выехали по указанным адресам, эвакуировали людей, оцепили магазины и прилегающую к ним территорию. При обследовании коммерческих зданий информация о наличии СВУ не подтвердилась.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "заведомо ложное сообщение об акте терроризма", ведется следствие, - добавили в ведомстве.

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Вестник Кавказа

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