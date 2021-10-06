Лавров сообщил о росте объема торговли с Ираном на 42%

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что объем торговли России с Ираном увеличился на 42%.

"Сегодня в рамках визита главы МИД Ирана в Москву мы обсудили торговые отношения и процесс производства вакцины Sputnik", - сказал он на пресс-конференции в присутствии министра иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейна Амира Абдоллахяна.

В этой связи он отметил, что увеличению данного показателя не помешали санкции США.

Далее глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Иран примет решение в ближайшем будущем о сроках возобновления переговоров в Вене. Министр подчеркнул, что способ разрешения споров по этому вопросу лежит через выполнение резолюции №2231.

В свою очередь глава МИД Ирана Амир Абдоллахиян обратил внимания на то, что позиции и взгляды Тегерана и Москвы по региональным вопросам совпадают и в ближайшее время будет подготовлен стратегический документ о сотрудничестве между Ираном и Россией.