Лавров: Россия и Иран поддержали разблокирование Южного Кавказа в формате "3+3"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном инициативу создания переговорного формата "3+3" с Азербайджаном, Арменией, Грузией и Турцией по вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в регионе, - заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана.

Лавров напомнил, что именно Москва сыграла решающую роль в том, чтобы остановить конфликт в Карабахе и заключить трехстороннее соглашение на уровне президентов Азербайджана, РФ и премьер-министра Армении, в соответствии с которым в данном регионе развернут российский миротворческий контингент.

"Кроме того, в этом же совместном заявлении содержались принципы, которые определяют совместные шаги по продвижению урегулирования, включая работу по разблокированию всех транспортных коммуникаций, по разблокированию всех экономических связей в этом регионе, от чего выиграют не только Армения и Азербайджан, но и Грузия. От этого также выиграют Иран, Россия и Турция как ближайшие соседи этих трех республик. Мы обсуждали сегодня инициативу о том, чтобы создать формат "3+3" - три закавказских страны и три их больших соседа - Россия, Иран и Турция", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства, передает ТАСС.

Иранская сторона высказала позитивное отношение к этой идее, такое же отношение наблюдается в Азербайджане и Турции.

"Работаем с нашими армянскими коллегами. Рассчитываем, что и Грузия, несмотря на все переживаемые ею проблемы, сможет увидеть свой коренной интерес в создании такого механизма консультаций и согласования решений по ускоренному развитию этого региона, который долгое время сдерживал свое развитие из-за сохраняющихся здесь конфликтов", - добавил глава МИД РФ.