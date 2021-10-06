Ильхам Алиев заявил о старте процесса по открытию коммуникаций с Арменией

Процесс открытия коммуникаций с Арменией "частично начался". Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на встрече в Баку с новоназначенным представителем Евросоюза в республике Петром Михалко.

Глава государства отметил, что Азербайджан хочет перевернуть страницу и наладить отношения со своим соседом - Арменией.

"Мы готовы начать переговоры по мирному соглашению, делимитации, открытию коммуникаций - этот процесс частично начался. Но я думаю, что если Евросоюз будет активно участвовать, - я вижу, что есть такое желание, - это может помочь нам во многих сферах", - приводит слова азербайджанского лидера его пресс-служба.

Ильхам Алиев обратил внимание на то, что ситуация на Южном Кавказе может принять совершенно новые масштабы, которых не было 30 лет. "Это также может быть очень важным фактором стабильности, предсказуемости и мира", - добавил президент Азербайджана.