МИД России рассчитывает на скорую ратификацию конвенции о статусе Каспийского моря

Министр иностранных дел России Сергей Лавров надеется, что парламент Ирана в скором времени ратифицирует конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном.

"Что касается Каспия и подготовки почвы для вмешательства в дела каспийского региона иностранных государств, мы сегодня неоднократно подчеркивали нашим собеседникам, нашим друзьям необходимость как можно скорее обеспечить вступление в силу конвенции о правовом статусе Каспия, которая прямо запрещает присутствие на Каспийском море военных сил любых некаспийских государств", - поведал российский министр.

Он подчеркнул, что Конвенция вступит в силу, как только поступит последняя ратификационная грамота. По словам Лаврова, в настоящее время данный вопрос находится на рассмотрении иранского парламента. "Надеюсь, что решение о ратификации будет быстро принято, и тогда уже конвенция полноценно станет международно-правовым документом, обеспечивающим соответствующий режим на Каспии", - заключил глава внешнеполитического ведомства РФ.

Напомним, 6 октября в Москве состоялась встреча министров иностранных дел России и Ирана Сергея Лаврова и Хосейна Амира Абдоллахияна.