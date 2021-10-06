Житель Пятигорска одолжил у бывшей сожительницы 3 млн рублей и пропал

В Пятигорске мужчина взял в долг у своей знакомой 3 млн рублей и исчез. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В полицию обратилась 42-летняя жительница Пятигорска. Она рассказала, что мужчина, с которым она ранее проживала, решил организовать свое дело - покупать овощи в Пятигорске и продавать их в Москве. Денег у него не было, поэтому он попросил у приятельницы 3 млн рублей. Мужчина написал расписку, однако спустя какое-то время перестал выходить на связь и не вернул деньги в установленное время.

Сотрудники правоохранительных органов нашли 37-летнего предпринимателя и доставили его в отдел МВД, где он сознался в содеянном. Оказалось, что он не собирался создавать бизнес и потратил всю сумму.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, передает "Победа26".