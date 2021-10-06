Центробанк Ирана возглавил Али Салехабади

Али Салехабади назначен руководителем Центрального банка Ирана – вотум доверия ему высказал Кабинет министров ИРИ, - сообщил сегодня министр экономики и финансов страны Эъсан Хандузи.

"Сегодняшним голосованием кабинета министров Али Салехабади назначен председателем Центрального банка", - написал он в своем аккаунте в Twitter, передает иранское информационное агентство ИРНА.

В обязанности председателя Центрального банка входит поддержание стоимости денег и сдерживание инфляции, предоставление кредитов на производственную деятельность и эффективный мониторинг банковской сети, - напомнил министр.

Али Салехабади – кандидат наук по финансовому менеджменту Тегеранского университета. С 2005 года он занимал пост генерального секретаря Тегеранской биржевой брокерской организации, а в июне 2006 года, после создания Фондовой биржи и организации по ценным бумагам, был избран Высшим биржевым советом в качестве главы организации и около десяти лет руководил рынком капитала страны.