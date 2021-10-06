Иран начал "холодную войну" против Азербайджана. Что скажет Россия?

Пока Иран проводит военные учения на границе Южного Кавказа, его министр иностранных дел приехал в Россию. Может ли Россия как-то повлиять на напряженные отношения Тегерана и Баку, и чью сторону ей было бы оправданно занять в этом конфликте?

Сегодня в Москве прошла важная встреча. Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян встретился с российским коллегой Сергеем Лавровым. Понятно, что основными темами их переговоров были Сирия, где обе страны поддерживают Асада, и "ядерная сделка", в которой Россия также выступает в защиту Ирана. Но, учитывая растущую напряженность на Южном Кавказе, трудно поверить, что министры могли бы проигнорировать этот вопрос.

Напомним, что сейчас Иран проводит военные учения на границе с Азербайджаном, а по другую сторону границы, в Нахчыване, Азербайджан вместе с Турцией проводит двусторонние маневры, которым предшествовали трехсторонние учения азербайджанских, турецких и грузинских войск в Грузии. О причинах поведения Ирана мы подробно писали в понедельник, что же касается Баку и Анкары, то их учения – продолжение наметившегося после завершения Карабахской войны дальнейшего сближения двух тюркоязычных стран.

Для России ситуация с противоборством Ирана с турецко-азербайджанским тандемом является довольно непростой. Во-первых, с каждой из трех стран у Москвы есть тесные контакты. Иран – союзник в Сирии, Турция – важный бизнес-партнер (5-ый торговый партнер), а Азербайджан – важнейший торговый партнер в Закавказье и связующее звено в проекте "Север-Юг", соединяющем Россию с Индией. Всем трем странам Россия продает вооружение, а Турции – еще и газ.

В случае конфликта Ирана с Азербайджаном, где Турция поддержит Баку, Россия окажется перед неудобным выбором. Поддержишь персов – станешь врагом Баку. Поддержишь азербайджанцев – оттолкнешь Иран. Понятно, что, исходя из баланса интересов, Москва никого поддерживать не будет. В то же время мы не должны забывать, что нарастание напряженности происходит на южных рубежах России, поэтому отсидеться не получится. Вспомните Вторую Карабахскую войну, где именно Москва сыграла главную роль в прекращении огня и разместила своих миротворцев в регионе.

Потенциальная эскалация отношений между Баку и Тегераном дестабилизирует Закавказье, вызовет миграцию и так или иначе втянет Россию в конфликт. Для России важно, чтобы на Южном Кавказе было спокойно и стабильно, поэтому в ее интересах погасить напряженность между Ираном и Азербайджаном. На настоящий момент ситуация под контролем, однако риторика Ирана, угрожающего существованию закавказской республики, и запрет полетов для азербайджанской военной авиации говорят о чрезмерно эмоциональной реакции на т. н. "израильское присутствие". К слову, с Израилем у России тоже очень тесные отношения, поэтому вряд ли в Кремле с пониманием относятся к обвинениям Азербайджан в якобы предоставлении его территории израильтянам для атак на Тегеран.

Учитывая все эти факторы, стоит ожидать, что за закрытыми дверями Лавров сделал иранскому коллеге внушение и предупредил, что чрезмерное давление на Азербайджан дестабилизирует регион. Пока конфликт идет на уровне дипломатии и военных учений на своей территории, Москва никого не поддержит. Но если Иран под предлогом израильской угрозы нарушит территориальную целостность Азербайджана, скорее всего, Россия может принять меры против Исламской Республики. Как минимум санкционные, а как максимум в виде ввода своих миротворцев на ирано-азербайджанскую границу с разрешения официального Баку.

Мнение России для Ирана, безусловно, важно. Иначе их министр не прилетел бы в Москву, а отправился в Брюссель или Пекин. Исламская Республика рассчитывает на поддержку России в Сирии, по палестинскому вопросу и в деле снятия западных санкций. Ирану нужно российское вооружение, чтобы сдерживать США, Саудовскую Аравию, ОАЭ и даже Турцию. Так что надавить на Тегеран Москва при желании может, особенно тогда, когда поведение Ирана угрожает стратегическим интересам России на юге.