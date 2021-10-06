Иран рассчитывает на встречу президентов России и ИРИ в ближайшее время

Тегеран надеется, что встреча президентов России и Ирана состоится в ближайшее время в любой из двух столиц в подтверждение привилегированных двусторонних отношений стратегического партнерства, заявил глава МИД ИРИ Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Россия занимает в нашей внешней политике приоритетное место, и мы воспринимаем РФ как стратегического партнера", - также сказал он.

Кроме того, Абдоллахиян отметил, что стороны договорились в скором времени приступить к обсуждению документа о стратегическом партнерстве и что Тегеран готов представить в письменном виде свои соображения на этот счет, передает ТАСС.