Руководителей дагестанских ГУП проверят на профпригодность

В Дагестане пройдет аттестация руководителей государственных унитарных предприятий, в ходе которой управленцам предстоит пройти тестовые испытания и собеседования.

"Аттестация пройдет в два этапа. Первый - в форме тестовых испытаний, второй - в форме собеседования, на котором будет проведен анализ предпринятых руководителем мер по повышению экономической эффективности деятельности унитарного предприятия за последние три года", - сообщили в пресс-службе правительства Дагестана, передает "Это Кавказ".

Целями аттестации руководителей унитарных предприятий являются "объективная оценка деятельности руководителей ГУПов и определение их соответствия занимаемой должности, оказание содействия в повышении эффективности работы унитарных предприятий и стимулирование профессионального роста их руководителей", отметили в пресс-службе, напомним, что вопрос об утверждении списка руководителей унитарных предприятий, подлежащих аттестации, и график ее проведения обсуждался на заседании единой аттестационной комиссии республики.