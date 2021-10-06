Иран готов обсудить технические вопросы с главой МАГАТЭ в любое время

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси может в любое время приехать в Иран, чтобы обсудить технические вопросы. Об этом заявил министр иностранных дел Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

"Иран готов принять господина Гросси в любое время для обсуждения технических вопросов и будет приветствовать соответствующее решение главы МАГАТЭ осуществить такой визит", - цитирует главу иранского внешнеполитического ведомства ТАСС.

Напомним, 6 октября в Москве состоялась встреча министров иностранных дел России и Ирана Сергея Лаврова и Хосейна Амира Абдоллахияна.