Кубанская психиатрическая больница стала коронавирусным госпиталем

На Кубани коронавирусный госпиталь развернули на базе краевой психбольницы, - написала в своем аккаунте в Instagram вице-губернатор края Анна Минькова.

"Мы были вынуждены развернуть новый госпиталь на базе краевой психиатрической больницы №7, оснастить койки кислородом и переобучить специалистов для работы с инфекционными больными. И судя по тому, что количество госпитализаций растет и что в стране фиксируется рост заболеваемости, новые 500 коек будут заполнены в ближайшее время. При этом уровень вакцинации снижается. В рейтинге по доле привитого взрослого населения среди всех регионов Краснодарский край занимает 18 место. Хотя совсем недавно мы были в пятерке лучших субъектов", - написала Анна Минькова, передает "АиФ-Юг".

На сегодняшний день на территории Краснодарского края функционируют 29 ковидных госпиталей, в которых проходят лечение 5478 человек, из них 258 вакцинированных. У всех перечисленных пациентов 90-100 процентов поражения легких, - добавила вице-губернатор края.