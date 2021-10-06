Путин спрогнозировал динамику нефтяных цен

Президент РФ Владимир Путин поделился прогнозом, согласно которому мировой спрос на природный газ продолжит расти. Кроме того, продолжится рост потребления нефти.

"По оценкам международных экспертов, в том числе ОПЕК, начиная с 2035 года темпы роста спроса на нефть начнут замедляться, но в целом до 2045 года потребление будет увеличиваться примерно на 0,7% ежегодно", - сказал он, отметив, что "спрос на природный газ продолжит расти более высокими темпами - свыше 1% в год".

"В первую очередь потому, что газ как более чистый вид топлива в мировом энергобалансе будет замещать уголь", - пояснил глава государства, не исключив, что спрос на уголь после непродолжительного роста будет падать.