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Путин спрогнозировал динамику нефтяных цен

Путин спрогнозировал динамику нефтяных цен

Президент РФ Владимир Путин поделился прогнозом, согласно которому мировой спрос на природный газ продолжит расти. Кроме того, продолжится рост потребления нефти.

"По оценкам международных экспертов, в том числе ОПЕК, начиная с 2035 года темпы роста спроса на нефть начнут замедляться, но в целом до 2045 года потребление будет увеличиваться примерно на 0,7% ежегодно", - сказал он, отметив, что "спрос на природный газ продолжит расти более высокими темпами - свыше 1% в год".

"В первую очередь потому, что газ как более чистый вид топлива в мировом энергобалансе будет замещать уголь", - пояснил глава государства, не исключив, что спрос на уголь после непродолжительного роста будет падать.

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Вестник Кавказа

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