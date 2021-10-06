Кубанский Россельхознадзор вернул Турции партию зараженных груш

Сотрудники Южного межрегионального управления Россельхознадзора пресекли ввоз на Кубань почти 20 т зараженных груш из Турции, - сообщает пресс-служба ведомства.

В морском порту "Туапсе" первого октября при досмотре двух партий груш общим весом более 19,9 т, прибывших из Турции, госинспекторами Россельхознадзора выявлена бурая монилиозная гниль (Monilinia fructicola (Winter) Honey) - опасное карантинное заболевание, включенное в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза, - передает "АиФ-Юг".

Наличие заболевания было подтверждено заключением о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции Южного филиала ФГБУ "ВНИИКР", и чтобы не допустить распространения опасного карантинного объекта на территории страны, зараженную продукцию вернули турецкому поставщику.