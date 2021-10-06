Володин: Россия и Армения должны выработать общую позицию по ряду вопросов

Россия и Армения должны вырабатывать совместную позицию по вопросам, представляющим взаимный интерес в ходе обсуждения на международных площадках, заявил спикер Госдумы седьмого созыва Вячеслав Володин на встрече с председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном.

"Отношения между Россией и Арменией особые, носят стратегический характер", - констатировал Володин.

Далее он предложил при обсуждении вопросов, затрагивающих Армению или Россию, продолжать вырабатывать общую позицию двух стран на международных площадках. "Это новый уровень межпарламентского сотрудничества, потому что мы, как правило, много говорим о дружбе, но она должна реализовываться в конкретных шагах", - акцентировал внимание Володин, отметив, что это направление должно стать одним из ключевых в рамках парламентского измерения.

В этой связи он напомнил, что делегации обеих стран работают на многих площадках, включая Парламентские ассамблеи Совета Европы, ОБСЕ, ОДКБ, Межпарламентскую ассамблею СНГ и Межпарламентский союз, и все эти структуры требуют выработки совместных решений.

Также Володин отметил, что стороны уже многое смогли сделать для развития отношений двух стран в рамках парламентского измерения, и положительная динамика развития двусторонних отношений должна быть продолжена. "Мы будем делать все для того, чтобы каждая наша встреча была шагом вперед в развитии межпарламентских отношений, которые позволят решить конкретные вопросы в интересах наших граждан", - выразил уверенность он, напомнив, что Россию и Армению связывает Договор о коллективной безопасности.

Симонян, в свою очередь, отметил, что сторонами был обсужден "большой спектр вопросов", и поблагодарил коллег из Госдумы.