Саакашвили в тюрьме оставили без телевизора

Бывший президент Михаил Саакашвили, находящийся в настоящее время в тюрьме города Рустави, не сможет смотреть телевизор. Об этом сообщил адвокат экс-главы государства Давид Садзаглишвили.

По его словам, администрация тюрьмы отказалась устанавливать в камере Саакашвили телевизор, сославшись на то, что не смогли найти его на складе.

"У него нет телевизора... ему сказали, что телевизора нет на складе и поэтому его не предоставили. У осужденного есть право иметь телевизор в камере", - цитирует адвоката РИА Новости.

Садзаглишвили подчеркнул, что власти Грузии пытаются максимально ограничить бывшему президенту доступ к информационным источникам.

Напомним, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. В настоящее время он находится в пенитенциарном учреждении в городе Рустави. Комментируя свое задержание, экс-глава государства отметил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным. Шестой день он продолжает голодовку, требуя обводить его, а также трех граждан Грузии, задержанных в качестве сообщников экс-президента.