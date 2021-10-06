В "Газпроме" предвкушают "хорошую" для себя зиму

Заместитель главы "Газпрома" Виталий Маркелов заявил в кулуарах Петербургского международного газового форума, что предстоящая зима будет "хорошей" для компании.

"Для "Газпрома" [будет] хорошая зима, холодная", - цитирует его ТАСС.

По словам Маркелова, "Газпром" также сохраняет прогноз добычи на 2021 год более 510 млрд кубометров газа.

При этом он уточнил, что компания "работает под спрос". "Все зависит от спроса, холодной погоды и теплой погоды. Мы работаем под спрос", - объяснил замглавы "Газпрома", комментируя план добычи в IV квартале.