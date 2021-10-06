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Непогода может отправить младшеклассников на дистант в Дагестане

Непогода может отправить младшеклассников на дистант в Дагестане

Минобрнауки Дагестана рекомендовало временно перевести на дистанционное обучение учащихся начальных классов, это связано с идущими в республике дождями.

"…рекомендует перевести обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций в формат дистанционного или электронного обучения на период с 6 октября по 10 октября", - указано в подписанном врио министра образования и науки республики Яхьи Бучаевым документе.

Кроме того, не подвергать детей дополнительному риску призвала уполномоченный по правам ребенка в Дагестане Марина Ежова.

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Вестник Кавказа

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