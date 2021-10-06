Азербайджан поможет Европе справиться с газовым кризисом

Азербайджан планирует работать с ЕС для расширения географии поставок своего газа в Европу, - заявил сегодня в ходе встречи с новоназначенным руководителем представительства Европейского Союза в Азербайджане Петром Михалко президент страны Ильхам Алиев.

"Азербайджанский газ уже поставляется на европейский рынок. Конечно, наши планы, связанные с проектом Южного газового коридора, этим не ограничиваются. Мы видим, что можем стать поставщиком газа для многих других членов Европейского союза. Мы планируем работать вместе с ЕС для расширения географии наших поставок - особенно сейчас, зимой, когда все видят, что альтернативный источник является вопросом энергетической безопасности", - сказал глава государства, слова которого приводятся на официальном сайте президента Азербайджана.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" экономист Ровшан Ибрагимов, наращивание производства газа и его экспорта в Европу заложено в проект разработки месторождения "Шахдениз-2". "Параметры действующих трубопроводов позволяют увеличить объемы поставок. Также Азербайджан начал разведку и добычу природного газа на других месторождениях – сейчас большие разведочные работы ведутся на месторождениях Апшерон и Карабах, уже производится газ на месторождениях Бабек и Умид. Это дает возможность увеличить поставки газа в Европу даже сверх планировавшегося ранее", - сказал он.

"Кроме того, сейчас есть еще объем в 6 млрд кубометров газа в год, освободившийся после того, как в апреле закончилось первое соглашение с Турцией по покупке газа на "Шахдениз-1". Пока неизвестно, когда будет заключен новый договор, но газ в этом объеме имеется, и если переговоры с Турцией продлятся еще некоторое время, он может быть использован для экспорта на европейские рынки", - добавил Ровшан Ибрагимов.

Что касается потенциальных новых покупателей азербайджанского газа в Европе, то их состав понятен уже сейчас. "Открыто свой интерес заявляла Венгрия, построившая интерконнектор с Сербией. Сербия, в свою очередь, может построить трубу в Албанию, где подключится к TAP. Кроме того, наращивать объемы газа желает Болгария. Для этого есть сложности: не завершено строительство интерконнектора из Греции в Болгарию, и оно запаздывает довольно серьезно", - сообщил эксперт.

"Также, поскольку азербайджанский газ в конце TAP достигнет Италии, Италия, обладающая довольно широкой газовой дистрибьюторской сетью, способна направлять его далее во множество европейских стран. При этом Азербайджану даже не обязательно заключать с теми странами контракты, просто увеличить объемы поставок в Италию, а та уже будет продавать газ сама", - заключил Ровшан Ибрагимов.