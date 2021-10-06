Астраханец набросился с веслом на беззащитного волка

В социальных сетях распространяется информация о нападении человека на волка в раскатной части дельты Волги, служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области уже начала административное расследование по данному факту, - сообщает официальный сайт ведомства.

"Видео, на котором рыбак с лодки бьет веслом бегущее в воде животное, распространяется в социальных сетях. После удара предположительно по голове волк рухнул - видео обрывается. В настоящее время специалисты службы устанавливают владельца лодки, запечатленного в съемке, а также личность напавшего на животное", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Данное действие попадает под ст.245 УК РФ о жестоком обращении с животными. Кроме того, налицо факт незаконной охоты (ст.258 УК РФ).

"Очевидно, что это живодерство. Волк не проявлял агрессии к людям в лодке и бить его не было никакой причины", - цитирует агентство начальника отдела государственного охотничьего надзора и охраны животного мира службы Максима Иванова, напоминая, что любительская охота на пушных зверей, в том числе волков, в Астраханской области открывается лишь 1 ноября и продлится до 28 февраля следующего года.