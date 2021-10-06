Европейской части России пообещали теплую зиму

Согласно предварительному прогнозу, температура зимой в большинстве регионов европейской части России будет в пределах нормы или чуть выше, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Прогноз, который выпущен Росгидрометом, он таков: в большинстве регионов европейской территории России температурный фон [будет зимой] около нормы и чуть-чуть выше нормы", - сказал Вильфанд в ходе пресс-конференции в Москве.

Также он отметил, что составлять долгосрочные прогнозы на зиму сложно, и они будут корректироваться.