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Евросоюз и НАТО занимаются разработкой новой совместной декларации

Евросоюз и НАТО занимаются разработкой новой совместной декларации

Европейский союз и НАТО разработают новую совместную декларацию к июню 2022 года. Об этом говорится в заявлении председателя Евросовета Шарля Мишеля, сделанном по итогам первого дня неформального саммита Евросоюза в Словении.

"Мы разработаем новую политическую декларацию с НАТО до саммита НАТО в июне 2022 года", - сказано в заявлении.

Мишель также заверил, что сотрудничество с НАТО является краеугольным камнем безопасности Евросоюза, передает ТАСС.

В ходе первого дня неформального саммита Европейского союза его участники поговорили о концепции новой системы обороны сообщества под названием "Стратегический компас ЕС" и о планах формирования сил быстрого реагирования Евросоюза.

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Вестник Кавказа

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