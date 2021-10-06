Иранские фармацевты поставят на конвейер выпуск "Спутника V"

В ближайшее время иранские фармацевтические компании начнут производство российской антикоронавирусной вакцины "Спутник V" в Иране, - рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Приоритетным (в гуманитарном взаимодействии) является совместное противодействие COVID-19. Над этим активно работают наши соответствующие ведомства. Подписан контракт на поставки "Спутника V" в Исламскую Республику Иран, договорились принять меры, чтобы ускорить его реализацию, а также рассмотрели возможность скорейшей организации производства "Спутника V" в ИРИ", - поведал Лавров на пресс-конференции с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом, передает РИА Новости.

Напомним, ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что российская однокомпонентная вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" одобрена для применения в Иране. Ранее в Иране была также одобрена к применению двухкомпонентная вакцина "Спутник V".