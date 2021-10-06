Оползень разрушил дорогу к четырем селам в Дагестане

Оползень сегодня разрушил участок автодороги, ведущей к четырем населенным пунктам Сулейман-Стальского района, - сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

Пострадали около 250 м автодороги местного значения Касумкент – Цмур, которая ведет к селам Цмур, Качалкент, Хпюк и Ичин, - передает "АиФ-Дагестан".

Правда, у местных жителей есть альтернативный маршрут – дорога Мамраш – Ташкапур – Араканская (участок Касумкент – Хив), которая тоже, хоть и в объезд, ведет к закрытым населенным пунктам.

На месте разрушения работают сотрудники Дагестанавтодора, - говорится в сообщении.