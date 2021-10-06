В МИД Украины рассказали о дальнейших шагах по делу Саакашвили

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина уже предоставляет консульское содействие бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, который в настоящее время находится в тюрьме в городе Рустави.

"Господину Саакашвили предоставляется тот же объем консульского содействия и помощи от украинского государства, который предоставляется другому гражданину, который попадает в беду за рубежом. В понедельник его посетил украинский консул", - цитирует Кулебу ТАСС.

По его словам, украинскому посольству в Грузии поручено наладить механизм оперативного взаимодействия с грузинскими властями, чтобы в любой момент можно было решать вопросы, связанные с этим делом.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что дальнейшие шаги Киева по делу экс-главы государства будут зависеть от действий Тбилиси.

Напомним, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. В настоящее время он находится в пенитенциарном учреждении в городе Рустави. Комментируя свое задержание, экс-глава государства отметил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным. Шестой день он продолжает голодовку, требуя обводить его, а также трех граждан Грузии, задержанных в качестве сообщников экс-президента.