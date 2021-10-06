Путин поговорит о развитии энергетики с бизнесом, главами регионов и министерств

В среду, 6 октября, президент России Владимир Путин обсудит с министрами, руководителями регионов и главами крупных компаний и госкорпораций перспективы развития энергетики. Об этом сообщил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня он продолжит во многом тему, которая вчера обсуждалась. Вчера говорилось о климатических изменениях, а сегодня речь пойдет о развитии энергетики, всего сектора, в том числе с учетом тех изменений, которые будут происходить", - цитирует представителя Кремля ТАСС.

По его словам, это будет важное совещание, ориентированное на долгосрочную перспективу. Песков поведал, что в совещании, помимо глав регионов, примут участие президент "Лукойла" Вагит Алекперов, председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков, гендиректор Росатома Алексей Лихачев, глава "Новатэка" Леонид Михельсон, глава "Роснефти" Игорь Сечин и другие.