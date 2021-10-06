Донские транспортники подняли цену за проезд в аэропорт Платов

С сегодняшнего дня на 20 рублей, до 120 рублей, выросла стоимость проезда в автобусах №700, соединяющих Ростов-на-Дону и аэропорт Платов. Также с пассажиров требуют еще 50 рублей за багаж, - сообщил портал "Ростовский Городской Транспорт".

Маршрут №700 работает по нерегулируемому тарифу – то есть, размер оплаты перевозчик ООО "Дон-Авто" из станицы Багаевской может устанавливать самостоятельно. При этом чтобы добраться из Ростова в Платов на такси, порой нужно заплатить более 1 тыс рублей, - передает "АиФ-Ростов".

Днем автобусы в аэропорт отправляются раз в полчаса, а ночью - один раз в час.