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Синоптик посоветовал московским автомобилистам не менять резину в октябре

Синоптик посоветовал московским автомобилистам не менять резину в октябре

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о том, что менять летнюю резину на зимнюю москвичам в октябре не стоит.

По его словам, задумываться об этом нужно 9-10 ноября."В октябре менять резину не нужно. Дело в том, что если температура устойчиво ниже плюс 5 градусов, особенно ниже нулевой отметки, то, конечно же, надо менять", - сказал он в ходе пресс-конференции в Москве.

"Устойчивый переход температуры через 0 градусов при осреднении за последние 30 лет происходит в самых последних числах первой декады ноября - вот 10, 9 ноября", - пояснил научный руководитель Гидрометцентра.

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Вестник Кавказа

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