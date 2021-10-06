ЕС готовит масштабную кампанию по борьбе с антисемитизмом

Во вторник, 5 октября, Европейская комиссия представила первую стратегию для Европейского союза по борьбе с антисемитизмом, определяющую серию мер по трем направлениям: предупреждение всех проявлений антисемитизма, защита и поддержка образа жизни евреев, содействие исследованию, изучению и увековечиванию памяти холокоста.

Данная стратегия должна реализовываться в период с 2021 по 2030 год.

Как отметил на пресс-конференции в Страсбурге заместитель главы Еврокомиссии Маргаритиса Схинаса, антисемитизм противоречит европейским ценностям и образу жизни европейцев. "Первая такого рода стратегия свидетельствует о нашем обязательстве бороться со всеми проявлениями антисемитизма… Это наш долг перед жертвами холокоста, теми, кто выжил, и будущими поколениями", - цитирует его РИА Новости.

В частности, Еврокомиссия выделит финансы на создание национальных стратегий борьбы с антисемитизмом в государствах-членах ЕС, поддержит работу по удалению контента, разжигающего ненависть, в интернете. ЕК также намерена в сотрудничестве с бизнесом не допускать появления в продаже символики, предметов, литературы, связанной с фашизмом.

Кроме того, Еврокомиссия поможет с обеспечением безопасности общественных пространств и объектов культа, будет содействовать популяризации информации о еврейской культуре и традициях.

Помимо этого, Еврокомиссия простимулирует борьбу с антисемитизмом в странах-партнерах Евросоюза.