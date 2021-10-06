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В жилом доме в Санкт-Петербурге прогремел взрыв бытового газа - источник

В жилом доме в Санкт-Петербурге прогремел взрыв бытового газа - источник

Сегодня днем в жилом доме в Санкт-Петербурге прогремел взрыв газа, - сообщил информированный источник.

"Бытовой газ взорвался в квартире на третьем этаже в жилом доме с четырьмя подъездами на Рябовском шоссе. Повреждены фасад и остекление здания", - рассказал источник, передает "Интерфакс".

К счастью, обошлось без возгорания. Сейчас проводится эвакуация жителей дома, сведений о жертвах и пострадавших не поступало.

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Вестник Кавказа

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