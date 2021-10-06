В ОАЭ одобрили применение вакцины "Спутник Лайт"
Однокомпонентная вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" получила одобрение к использованию в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
"ОАЭ одобрили однокомпонентный "Спутник Лайт", первый компонент "Спутника V", как отдельную вакцину", - говорится в твиттере РФПИ.
Также эту вакцину в ОАЭ будут использовать в качестве бустера.
Вакцина "Спутник Лайт" одобрена в следующих странах: Россия, Беларусь, Египет, Иран, Ангола, Армения, Бахрейн, Венесуэла, Казахстан, Конго, Монголия, Киргизия, Маврикий, Никарагуа, Палестина и Филиппины.
Вестник Кавказа
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