В ОАЭ одобрили применение вакцины "Спутник Лайт"

Однокомпонентная вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" получила одобрение к использованию в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"ОАЭ одобрили однокомпонентный "Спутник Лайт", первый компонент "Спутника V", как отдельную вакцину", - говорится в твиттере РФПИ.

Также эту вакцину в ОАЭ будут использовать в качестве бустера.

Вакцина "Спутник Лайт" одобрена в следующих странах: Россия, Беларусь, Египет, Иран, Ангола, Армения, Бахрейн, Венесуэла, Казахстан, Конго, Монголия, Киргизия, Маврикий, Никарагуа, Палестина и Филиппины.