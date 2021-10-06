В Казахстан вернется осеннее тепло

К выходным осадки в Казахстане прекратятся и заметно потеплеет, - говорится в прогнозе погоды, предоставленном Казгидрометом.

С 7 по 9 октября под влиянием северо-западного антициклона на большей части страны установится погода без осадков, и лишь в восточных и южных регионах страны уходящая ложбина циклона и выход теплого южного циклона вызовет осадки в виде дождя и снега, 7 октября на востоке страны ожидаются сильные осадки, - передает "АиФ-Казахстан".

В ночные и утренние часы в республике ожидается туман, на востоке и в центре - гололед, низовая метель, на западе – пыльная буря.

Произойдет повышение дневных температур на западе и северо-западе - до 10-18 тепла, на севере, востоке и в центре - до 8-15, в южных регионах - до 15-20 со знаком плюс, - говорится в сообщении.