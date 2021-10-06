На Ставрополье легковушка сбила насмерть пешехода

Во вторник, 5 октября, на 113 километре дороги Светлоград – Благодарный – Буденновск автомобиль Lada Priora сбил насмерть пешехода. Об этом сообщили в ГИБДД Ставропольского края.

Как отмечается, 36-летний житель Нефтекумска, находясь за рулем Lada Priora, двигался в направлении Буденновска. Водитель не заметил 55-летнего мужчину, который шел по краю проезжей части, и сбил его.

От полученных травм потерпевший скончался на месте ДТП.

По факту произошедшего ведется проверка, передает "Победа26".