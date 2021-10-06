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Автобусы из Баку в Нахчыван продолжат ходить по территории Ирана

Автобусы из Баку в Нахчыван продолжат ходить по территории Ирана

Госслужба Азербайджана сообщает, что автобусы маршрута Баку-Нахчыван-Баку и дальше будут использовать для проезда территорию Ирана.

Ранее стало известно, что AZAL с 6 октября использует воздушное пространство над территорией Армении при выполнении рейса Баку-Нахчыван-Баку.

Маршрут остался неизменным, автобусы следуют по иранской территории, рассказала пресс-секретарь Государственной службы автомобильного транспорта Азербайджана Нурида Аллахъярова.

"Ежедневно по этому маршруту из Баку в Нахчыван отправляются два автобуса. На Билясуварском таможенно-пропускном пункте пассажиры сдают ПЦP-тест. Для граждан Азербайджана он бесплатный", - отметила Аллахъярова.

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Вестник Кавказа

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