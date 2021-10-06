Выходные подарят москвичам тепло и солнце

Комфортная солнечная погода без осадков с температурой до плюс 13 градусов ожидается в Москве на выходных, поделилась прогнозом главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Так, по ее словам, при переменной облачности осадков не ожидается, фон атмосферного давления сохранится высоким. "Дневная температура останется на уровне 11-13, 10-12 – в этих пределах. И сильного ветра не будет, так что погода будет довольно комфортной и солнечной", - сказала она.

Синоптик отметила, что ночи станут холоднее: минимальная температура в Москве будет около нуля – плюс одного, а в пониженных местах рельефа – до минус одного градуса. По области возможны заморозки до минус трех.