В Венгрии считают, что рост цен на газ вызван ошибкой Еврокомиссии
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что причина роста цен на газ в Европе кроется в ошибке Еврокомиссии.
"ЕС должна менять свою политику, хотя бы частично. Причина, по которой цены растут, заключается в ошибке Еврокомиссии. Нам нужно поменять некоторые правила, в противном случае все пострадают", - сказал Орбан перед началом саммита ЕС-Западные Балканы в Словении.
Политик не уточнил, о какой именно ошибке идет речь.
Он добавил, что проблема цен на газ не коснулась Венгрии, однако страна противостоит другим вызовам, которые, например, связаны с "зеленым" пактом ЕС.
Вестник Кавказа
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