В Венгрии считают, что рост цен на газ вызван ошибкой Еврокомиссии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что причина роста цен на газ в Европе кроется в ошибке Еврокомиссии.

"ЕС должна менять свою политику, хотя бы частично. Причина, по которой цены растут, заключается в ошибке Еврокомиссии. Нам нужно поменять некоторые правила, в противном случае все пострадают", - сказал Орбан перед началом саммита ЕС-Западные Балканы в Словении.

Политик не уточнил, о какой именно ошибке идет речь.

Он добавил, что проблема цен на газ не коснулась Венгрии, однако страна противостоит другим вызовам, которые, например, связаны с "зеленым" пактом ЕС.